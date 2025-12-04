Ranocchia sicuro: “Inter e Napoli sono le favorite per lo Scudetto”

Andrea Ranocchia, ex difensore dell’Inter, è stato intervistato dal Corriere della Sera dove ha parlato della corsa scudetto. Ecco cosa ne pensa:

Chivu è stato un suo ex compagno: “Da allenatore di lui mi piace l’attenzione umana con i suoi giocatori”.

Tante squadre in pochi punti, chi vince il campionato quest’anno? “Inter e Napoli, sono le più attrezzate. Ma attenzione anche al Milan che non ha competizioni europee”.

Che stagione è per l’Inter? “Lotterà fino alla fine per lo scudetto. Sarà protagonista anche in Champions, ormai è un suo punto di forza”.

Un giocatore che apprezza di questa Serie A? “Nico Paz, mi piace tantissimo. Bello da vedere in campo, un grande talento”.