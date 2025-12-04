“Massimo impegno e ordine. Guadagna un giallo”. Le pagelle dei quotidiani per Ambrosino

Napoli-Cagliari è stata anche la gara dell’esordio dal primo minuto con la maglia partenopea di Giuseppe Ambrosino. L’attaccante classe 2003, prodotto del settore giovanile azzurro, è stato schierato dal primo minuto da Antonio Conte non da centravanti, ma spostato sulla sinistra. Il risultato è stato una prestazione ordinata, dove non ha inciso tantissimo ma ha avuto modo di guadagnare un giallo. Per i quotidiani, risulta promosso con un voto 6 di base, ad eccezione de La Gazzetta dello Sport che gli ha conferito un 5,5. Di seguito, le motivazioni ai voti.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – L’esordio dall’inizio, con ordine e senza strafare.

GAZZETTA DELLO SPORT 5,5 – L’emozione della prima da titolare con il Napoli dopo la trafila nelle giovanili. Fa ammonire Luperto, ma la pressione lo limita.

TUTTOSPORT 6 – Massimo impegno per la giovane promessa.

IL MATTINO 6 – Il più attivo nella fase offensiva del Napoli per capacità di puntare e saltare l’uomo nei primi minuti di gara. Guadagna un’ammonizione a carico Luperto, mostra una gamba da esterno creando più di un problema a Di Pardo. Poi svanisce e allora meglio calare il carico da nove.