"Massimo impegno e ordine. Guadagna un giallo". Le pagelle dei quotidiani per Ambrosino

Elia Falco
Napoli-Cagliari è stata anche la gara dell’esordio dal primo minuto con la maglia partenopea di Giuseppe Ambrosino. L’attaccante classe 2003, prodotto del settore giovanile azzurro, è stato schierato dal primo minuto da Antonio Conte non da centravanti, ma spostato sulla sinistra. Il risultato è stato una prestazione ordinata, dove non ha inciso tantissimo ma ha avuto modo di guadagnare un giallo. Per i quotidiani, risulta promosso con un voto 6 di base, ad eccezione de La Gazzetta dello Sport che gli ha conferito un 5,5. Di seguito, le motivazioni ai voti.

CORRIERE DELLO SPORT 6L’esordio dall’inizio, con ordine e senza strafare.

GAZZETTA DELLO SPORT 5,5L’emozione della prima da titolare con il Napoli dopo la trafila nelle giovanili. Fa ammonire Luperto, ma la pressione lo limita.

TUTTOSPORT 6Massimo impegno per la giovane promessa.

IL MATTINO 6Il più attivo nella fase offensiva del Napoli per capacità di puntare e saltare l’uomo nei primi minuti di gara. Guadagna un’ammonizione a carico Luperto, mostra una gamba da esterno creando più di un problema a Di Pardo. Poi svanisce e allora meglio calare il carico da nove.

