KKN – Stop di Lobotka potrebbe essere di 20-30 giorni: appuntamento al 2026?

Scritto da:
Ivan Holmes
-
Napoli-Eintracht Francoforte, le probabili scelte: Lobotka può tornare dal 1'

La sfortuna non smette di perseguitare il centrocampo azzurro, che dopo aver visto infortunarsi in ordine: De Bruyne, Anguissa e Gilmour, ora perde anche Lobotka. Ancora più assurdo se si pensa che lo slovacco era stato risparmiato da Conte ieri dai titolari e l’infortunio è arrivato nel riscaldamento pre gara. Tempi di recupero ancora da chiarire, ma secondo Valter De Maggio lo stop potrebbe essere di 20-30 giorni con conseguente ritorno in campo direttamente nel 2026. Non si hanno ancora conferme su questa indiscrezione, se così fosse lo slovacco rientrerebbe il 4 gennaio contro la Lazio.

Articolo precedenteGazzetta su Milinkovic-Savic: “Calcia quasi come Sergej. In una notte interminabile si è erto ad eroe con freddezza”
Articolo successivo“Massimo impegno e ordine. Guadagna un giallo”. Le pagelle dei quotidiani per Ambrosino

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE