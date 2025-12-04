KKN – Stop di Lobotka potrebbe essere di 20-30 giorni: appuntamento al 2026?

La sfortuna non smette di perseguitare il centrocampo azzurro, che dopo aver visto infortunarsi in ordine: De Bruyne, Anguissa e Gilmour, ora perde anche Lobotka. Ancora più assurdo se si pensa che lo slovacco era stato risparmiato da Conte ieri dai titolari e l’infortunio è arrivato nel riscaldamento pre gara. Tempi di recupero ancora da chiarire, ma secondo Valter De Maggio lo stop potrebbe essere di 20-30 giorni con conseguente ritorno in campo direttamente nel 2026. Non si hanno ancora conferme su questa indiscrezione, se così fosse lo slovacco rientrerebbe il 4 gennaio contro la Lazio.