Hasa si racconta: “Conte mi ha migliorato tanto. Sul Napoli…”

Luis Hasa, centrocampista del Napoli in prestito alla Carrarese, è stato intervistato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Ecco cosa ha dichiarato:

“Ho un solo grande rimpianto dopo Lecce e Napoli: il mancato esordio in Serie A. Vorrei averlo fatto anch’io. Ma so che lavorando bene, ma c’è sempre tempo. Dopo un anno senza giocare, avevo bisogno di mettere minuti nelle gambe: per questo ho scelto la Carrarese. Il mio trasferimento da Lecce a Napoli? Mi ha chiamato il direttore Manna, che mi conosceva dai tempi della Juventus. Sono stato sorpreso e contento. A Napoli sono cresciuto tantissimo, lavorando al fianco di campioni e gli allenamenti di Conte. Quello che si dice su Conte è tutto vero. Grazie a lui sono cresciuto a livello di gamba e di intensità”.