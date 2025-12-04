Giletti: “Spalletti verrà accolto diversamente da Higuain, vi spiego”

Massimo Giletti, giornalista tifoso della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del big match Napoli-Juventus. Ecco cosa ne pensa:

“Quello moderno è un calcio molto fisico, per i calciatori non c’è tempo di rifiatare, il dio denaro è il colpevole di tutto ciò. Oggi le rose sono di 25-26 calciatori formate di almeno 18 titolari. Lobotka è un’assenza pesante, certo nemmeno la Juventus ha un regista, perché Locatelli è un’ottima mezz’ala ma non è un regista. Spalletti aiuterà ad affrontare il Napoli in un modo diverso dalle altre volte, verrà accolto al Maradona con un grande applauso se conosco i tifosi del Napoli. E’ differente da Higuain che effettivamente ha tradito Napoli, Spalletti è passato prima dalla Nazionale e, con il Napoli, è stato un addio un po’ forzato. Nel calcio italiano siamo arretrati, non ci sono stadi all’altezza, quando abbiamo avuto i soldi negli anni 90 abbiamo fatto pochissimo. Ai bambini di 9 anni già gli fanno vedere gli schemi che se ci pensi è una follia. I giovani in Italia non vengono lanciati, se vuoi vedere un ragazzo giovane deve far esperienza in serie B o in serie C. Vergara e Ambrosino per esordire dal primo minuto devono aspettare la Coppa Italia. Gigi Buffon un giorno mi chiamò e mi disse segnati questo nome si chiama ‘Paul Pogba’ e diventerà uno dei più forti del mondo: lo aveva visto solo in allenamento senza fare nessuna partita. Se andiamo ai Mondiali? Speriamo, ma il problema è che chi fallisce non si dimette”.