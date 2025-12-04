Gazzetta su Milinkovic-Savic: “Calcia quasi come Sergej. In una notte interminabile si è erto ad eroe con freddezza”

Vanja Milinkovic-Savic è uno degli eroi di Napoli-Cagliari. Il portiere azzurro, che è riuscito a parare solo un rigore su 10 nella lunga striscia di Napoli-Cagliari, si è reso a suo modo protagonista andando egli stesso sul dischetto. Dal suo piede, è partito un missile imparabile per Caprile. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha scritto a proposito del portiere serbo, che in questa stagione si è distinto sia per la capacità di essere un ottimo para-rigori, sia come un elemento di assoluta personalità.

“Si chiama Vanja però calcia (quasi) come Sergej: para, segna, quando deve fa anche gli assist, ma in una notte interminabile, in cui bisogna essere freddi, ergendosi da «eroe», Milinkovic-Savic interpreta tutto se stesso. Va sul dischetto e la sistema dove Caprile non può neanche minimamente pensare di arrivare e poi essendo per acclamazione (e non solo) un para-rigori, al decimo tentativo avversario, quello di Luvumbo, sceglie l’angolo alla propria sinistra, arpiona il pallone e lo consegna a Buongiorno per andarsene assieme con lui e con il Napoli ai quarti difinale di Coppa Italia. Per nove volte, questo mago che sa come si ipnotizzano gli avversari dagli undici metri si è arreso, praticamente rassegnato: il Cagliari è stato bravo a lasciarlo sbigottito, con una precisione chirurgica che l’ha stupito. Ma al settimo rigore, per non riposarsi, per uscire un attimo dal gelo e scaldare il Maradona, alla battuta ci è andato lui, con tutti i retropensieri che può portarsi uno stadio, sbalordito dalla spensieratezza di un portiere che in partita sa sventagliare lanci di 70 metri e che certo non può spaventarsi dinnanzi ad una decisione forte, certo insolita”.

“Ci è andato a modo suo, in scioltezza, come quando si mette a palleggiare in area sua, solo che stavolta la tensione poteva essere diversa, e possente, perché in quel momento si era al dentro o fuori. È indispensabile, a volte, che li pari: c’è riuscito a Lecce, sullo 0-0, e pure con il Como, quando ha stregato Morata. È l’istinto del killer all’incontrario, o magari è la stessa cosa vai a capire, però è anche la dimostrazione d’una freddezza che gli appartiene e gli evita di tremare, qualsiasi cosa debba fare. Con un portiere che è anche un regista o un centravanti, dipende dai momenti delle partite, e che s’è preso il Napoli anche grazie alla disavventura di Meret ma soprattutto per meriti propri, emersi alla distanza, e non solo in virtù di una padronanza tecnica con i piedi che è indiscutibile. Napoli-Cagliari ad un certo punto è diventato un tormento, che Milinkovic-Savic ha riconsegnato alla normalità mettendoci se stesso in ogni sua forma per starsene tranquillamente ad aspettare la Juventus, che per lui sarebbe quasi un derby”.