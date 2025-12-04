Gazzetta – Napoli, Raspadori potrebbe tornare in Serie A: le ultime

La Gazzetta dello Sport scrive di Giacomo Raspadori, ex attaccante del Napoli, che potrebbe tornare in Serie A nella sessione di calciomercato invernale: “Nella lista dei giocatori seguiti a Trigoria c’è l’attaccante dell’Atletico Madrid. Di più: la Roma ha già iniziato a tessere la rete, parlando con l’entourage del giocatore (al lavoro c’è anche un importante intermediario). E la risposta ricevuta non è stata negativa. Insomma, il gradimento di fondo da parte di Raspadori c’è. 291 minuti giocati, ecco perché a gennaio potrebbe anche accettare di venire alla Roma. Magari in prestito con un diritto di riscatto, che sarebbe intorno ai 20-22 milioni. Raspadori ha fatto sapere alla Roma che l’idea gli piace”.