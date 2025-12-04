FOTO – Il messaggio di Lucca ai tifosi: “Te voglio bene Napule, crir a me”

Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli, ha rivolto un messaggio ai tifosi sul proprio profilo Instagram. L’ex Udinese è andato in gol nel match di Coppa Italia contro il Cagliari, per poi venir sostituito tra degli spiacevoli e immeritati fischi da una parte dello stadio. Il calciatore, ha di recente pubblicato un post sul suo account social dove scrive: “Te voglio bene Napule, crir a me”. A questo, aggiunge nelle storie; “crir a me si rivolge a tutti coloro che in questa terra coltivano un sogno, ma che spesso non trovano da subito il percorso giusto per raggiungerlo: a queste persone Nicola dà voce e un invito a non arrendersi mai”. Tra i vari commenti, appaiono anche quelli di alcuni azzurri, tra cui il capitano Giovanni Di Lorenzo che scrive: “Stai sereno! Noi ci crediamo in te”.