CdS su Vergara: “Il mercato può aspettare. Ha verve nelle due fasi e il Maradona infiamma le mani per lui”

Napoli-Cagliari ha dato una chiara indicazione ad Antonio Conte: Vergara è pronto per entrare nelle rotazioni di squadra. Il talento di Frattaminore ha totalizzato l’assist per il gol di Lorenzo Lucca e collezionato gli applausi del Maradona. Ne parla Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna.

“Il mercato può aspettare, c’è un altro ragazzo di 22 anni che ruba la scena: Antonio Vergara, napoletano di Frattaminore, un palmo dalla Frattamaggiore di Insigne, al debutto dall’inizio dopo i due minuti collezionati tra campionato e Champions. Un talento. Da mezzala al fianco di Elmas nonostante la natura più offensiva e in passato anche esterno. Ma i colpi non hanno età e ruolo e lui, oltre a dimostrare verve nelle due fasi e personalità negli strappi, regala subito un assist fantastico per l’1-0 di Lucca. E poi, dopo un paio di iniziative in dribbling, si prende gli applausi di Conte. Il Maradona gradisce molto e infiamma le mani per lui. Era dal 2023 con Gaetano, ieri avversario, che un napoletano cresciuto nel Napoli non giocava titolare”.