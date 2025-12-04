Cdm – Napoli-Cagliari, i sardi sono stati all’altezza degli azzurri

Il Corriere del Mezzogiorno analizza il passaggio del Napoli ai quarti di Coppa Italia, dopo quella che è stata una lunga sfida ai rigori contro il Cagliari: “Angosce che si addensavano sulla serata. Cremonese, Frosinone, Lazio, i nomi dei nostri avversari che ci hanno buttato fuori negli anni scorsi. Torniamo ai quarti di finale dopo cinque stagioni di eliminazioni senza gloria. Troppa tensione in questa coppa che tutti snobbano ma per la quale si soffre oltre ogni limite una volta che il risultato poi non ti sorride. Però il Napoli non si “salva”, si sbagliano in tv. La partita non è stata sbagliata né mal giocata. Semmai ha trovato un avversario all’altezza. (…) Siamo ai quarti, se qualcuno aspettava il primo fallimento di Conte, scenda dal trespolo dei gufi”.