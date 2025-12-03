Vergara, l’ex Allenatore: “Ha qualità tecniche e fisiche. Ecco in che zona di campo preferisce giocare”

William Viali, ex allenatore di Antonio Vergara alla Reggiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Qui, si è parlato del calciatore del Napoli, che oggi sarà titolare nella partita di Coppa Italia contro il Cagliari. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Vergara ha qualità tecniche supportate da quelle fisiche, ha una grande velocità accompagnata dalla velocità tecnica. Con me ha fatto spesso l’esterno offensivo, ha segnato 5-6 gol ed eravamo molto soddisfatti di lui. Ha dei tempi d’inserimento molto importanti ed è bravo nell’uno contro uno, possiede anche molta forza nelle sterzate. Preferisce stare a destra, a sinistra ha sempre sofferto”.