Vergara, l’ex Allenatore: “Ha qualità tecniche e fisiche. Ecco in che zona di campo preferisce giocare”

Scritto da:
Elia Falco
-

William Viali, ex allenatore di Antonio Vergara alla Reggiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Qui, si è parlato del calciatore del Napoli, che oggi sarà titolare nella partita di Coppa Italia contro il Cagliari. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Vergara ha qualità tecniche supportate da quelle fisiche, ha una grande velocità accompagnata dalla velocità tecnica. Con me ha fatto spesso l’esterno offensivo, ha segnato 5-6 gol ed eravamo molto soddisfatti di lui. Ha dei tempi d’inserimento molto importanti ed è bravo nell’uno contro uno, possiede anche molta forza nelle sterzate. Preferisce stare a destra, a sinistra ha sempre sofferto”.

Articolo precedenteGravina al CdS: «Se vado via io, vinciamo i Mondiali? Non avrei mandato via Spalletti»
Articolo successivoRetroscena De Bruyne, il Marsiglia tentò l’approccio ma il Napoli era già in chiusura. I dettagli

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE