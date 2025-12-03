ULTIM’ORA – Tegola Juventus, Gatti si opera. Le sue condizioni

Tegola in casa Juventus. Dopo Dusan Vlahovic, Luciano Spalletti perde un altro calciatore per infortunio in vista della partita di domenica 7 dicembre contro il Napoli. Il difensore Federico Gatti, uscito anzitempo nel corso della partita di Coppa Italia Juventus-Udinese, ha rimediato una lesione del menisco mediale, che di fatto gli impedirà di scendere in campo per diverso tempo. Di seguito, il comunicato diffuso dalla società bianconera sul proprio sito ufficiale.
“Federico Gatti, sostituito durante il secondo tempo della gara Juventus–Udinese in seguito a un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del menisco mediale, tale da rendere necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito nei prossimi giorni”.