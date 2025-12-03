Spalletti a Mediaset – “Ritorno a Napoli? Sarà molto emozionante, gli voglio il massimo del bene “

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus e ex del Napoli, ha parlato ai microfoni di Italia 1, dopo la vittoria dei bianconeri contro l’Udinese per 2-0. Tra i vari argomenti trattati, si è anche soffermato sulla prossima sfida della vecchia signora, proprio contro il Napoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il ritorno a Napoli? Sarà un’emozione incandescente, perché lì ho tantissimi amici e bambini che mi aspettano. Non conterà come verrò accolto, ma il sentimento nei loro confronti che è quello di una persona che gli vuole il massimo del bene.”