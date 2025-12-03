Sky – ” Napoli Cagliari, ecco le probabili formazioni: Conte ne cambia 8 ! “

E’ tempo di Coppa Italia. Questa sera il Napoli scenderà in campo contro il Cagliari negli ottavi di finale, e secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte sarebbe propenso a compiere un ampio turnover: saranno ben otto i cambi rispetto all’ultima partita giocata dagli azzurri, contro la Roma. Anche il Cagliari guidato da Fabio Pisacane probabilmente schiererà le seconde linee. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino. All. Conte

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Rodriguez; Di Pardo, Cavuoti, Prati, Gaetano, Idrissi; Kilicsoy, Luvumbo. All. Pisacane

