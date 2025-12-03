Sky, Marchetti – ” Napoli, si segue sempre Mainoo. Su Guendozi e Lucca… “

Luca Marchetti, giornalista, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni riguardo le possibili mosse di mercato del Napoli a Radio Marte. Eccone un estratto:

“Ieri al Gran Galà il ds Manna ha confermato che il focus del Napoli è per il centrocampo. Piace da sempre Mainoo, dopo 6 mesi di sondaggi immagino che il sì del calciatore è già stato acquisito, per chiudere però servirà trovare la formula giusta. Guendozi? Non penso sia fattibile, la Lazio ha problemi e non intende cedere se non può acquistare. Il Napoli pensa di prendere un centrocampista, ma deve essere nei tempi giusti, all’inizio di gennaio. Potrebbe anche non essere necessario se le cose andassero bene e se, come pare, Anguissa riesca ad anticipare il rientro a metà gennaio. A quel punto i problemi sarebbero risolti. Per Lucca ci sono opportunità a gennaio, perché ci sarebbero molti club interessati, gli attaccanti sono sempre merce rara e lui ha dimostrato lo scorso anno di avere delle qualità. Bisogna capire cosa vuole fare il Napoli, ma soprattutto il ragazzo. Il prestito oneroso con obbligo di riscatto, di cui è titolare il club azzurro, complica le cose, ma se c’è una volontà comune una soluzione la si trova. Dipende molto dalla disponibilità dell’Udinese. Il riscatto obbligatorio di Lucca era legato alle sue prestazioni col Napoli; si potrebbero cambiare le condizioni, anticipando l’acquisto o trovando un’altra formula, insomma, per fare il prestito sul prestito. Se però il ragazzo vorrà rimanere, nessuno lo caccerà. In tanti possono farsi avanti per averlo, se cambia squadra.”