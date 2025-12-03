Sky, Borghi – “Spalletti? Lo Scudetto del 2023 è fuori dal tempo, il mister merita tanto affetto”

Stefano Borghi, giornalista e telecronista per Sky, è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, dove ha detto la sua in merito a Luciano Spalletti e al prossimo big match Napoli-Juventus, dove il mister dei bianconeri affronterà il suo passato. Ecco un estratto dell’articolo:

“Spalletti? Lo scudetto vinto nel 2023 per qualsiasi appassionato resta fuori dal tempo, una delle cose più belle che abbia mai visto. Ma se parliamo di meriti, Spalletti ogni volta che scende a Napoli meriterebbe davvero tanto affetto e vale più di qualsiasi vestito che ora indossa. Napoli-Juve? E’ la guerra dei mondi con due modi di affrontare il calcio e la vita, anche se in questo momento si ribalta. Parlare di pronostico è quasi inutile ma in questa sfida il Napoli è la grande con lo scudetto cucito sul petto e la Juve deve scombinare i piani”.

