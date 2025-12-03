Retroscena De Bruyne, il Marsiglia tentò l’approccio ma il Napoli era già in chiusura. I dettagli

Mehdi Benatia, direttore sportivo del Marsiglia, ha svelato un retroscena di mercato riguardante Kevin De Bruyne. In un’intervista rilasciata ad Rmc Sport e poi ripresa da L’Equipe, ha svelato che aveva avviato dei contatti con il fuoriclasse belga, mentre era in procinto di terminare la sua lunga avventura al Manchester City. Tuttavia, questo suo tentativo non è andato a buon fine poiché il Napoli era molto ben instradato nella chiusura dell’accordo. Di seguito, il virgolettato. «Avevo parlato con De Bruyne, volevo incontrarlo. Era svincolato. Pensavo che potesse essere una buona soluzione per De Zerbi. Ma era già troppo avanti nelle trattativa con il Napoli».