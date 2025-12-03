Napoli Cagliari, gli ultimi 5 precedenti

Questa sera il Napoli affronterà il Cagliari, negli ottavi di finale della Coppa Italia. Gli azzurri saranno chiamati a passare il turno, obbiettivo che nelle ultime 4 stagioni è stato clamorosamente fallito, ma di fronte ci sarà un Cagliari che non farà sconti agli uomini di Antonio Conte. Ecco gli ultimi 5 precedenti tra le due squadre:

30-08-2025: Napoli Cagliari 1-0 (Anguissa, 95′);

23-05-2025: Napoli Cagliari 2-0 (McTominay, 42′, Lukaku, 51′) Partita che ha consegnato il quarto scudetto al Napoli;

15-09-2024 Cagliari Napoli 0-4 (Di Lorenzo, 18′, Kvaratskhelia, 67′, Lukaku, 70′, Buongiorno, 92′);

25-02-2024 Cagliari Napoli 1-1 (Osimhen, 65′, Luvumbo, 96′);

16-12-2023 Napoli Cagliari 2-1 (Osimhen 69′, Pavoletti, 72′, Kvaratskhelia, 75′).