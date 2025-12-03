Moretto – ” Napoli, occhi puntati su Pellegrini per gennaio “

Scritto da:
Francesco Napolitano
-
Lazio-Roma, le formazioni ufficiali: c'è Pellegrini dal 1', torna Castellanos

Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, ha riportato su Youtube delle importanti novità di mercato riguardo il Napoli, che secondo le sue informazioni, sarebbe sempre interessato a Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma con il contratto in scadenza nel giugno del 2026. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“L’interesse per Lorenzo Pellegrini è ancora vivo, persiste anche in vista di gennaio. Lui ha un contratto in scadenza a giugno e qualora andasse via a gennaio alla Roma andrebbe un piccolo indennizzo. Starà alla Roma decidere se cederlo o meno con il rischio però di perderlo a 0. In questa lista comunque c’è anche lui.”

Articolo precedenteAlvino – ” Scudetto ? Tutti dovranno vedersela con il miglior allenatore d’Italia: Conte!
Articolo successivoCannavaro – ” Adl? Un vincente, ecco il motivo. Conte è fenomenale ! “

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE