Moretto – ” Napoli, occhi puntati su Pellegrini per gennaio “

Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, ha riportato su Youtube delle importanti novità di mercato riguardo il Napoli, che secondo le sue informazioni, sarebbe sempre interessato a Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma con il contratto in scadenza nel giugno del 2026. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“L’interesse per Lorenzo Pellegrini è ancora vivo, persiste anche in vista di gennaio. Lui ha un contratto in scadenza a giugno e qualora andasse via a gennaio alla Roma andrebbe un piccolo indennizzo. Starà alla Roma decidere se cederlo o meno con il rischio però di perderlo a 0. In questa lista comunque c’è anche lui.”