Meret, l’agente: “Prima di rinnovare Conte mi disse che avrebbe preso un altro portiere. Quella di Alex una scelta di cuore”

Federico Pastorello, agente di Alex Meret, ha rilasciato un’intervista al portale Tuttomercatoweb. Si è parlato a proposito del rinnovo del suo assistito, firmato in quest’estate. A tal proposito, queste le sue parole.

“È stato tutto molto chiaro con il Napoli e soprattutto col mister. Conte è una persona estremamente diretta e proprio per questo difficilmente hai problemi perché ti dice le cose chiaramente fin dall’inizio. Prima di rinnovare l’allenatore mi fece presente questa cosa. Mi disse: ‘Ho detto alla società che deve rinnovare il contratto di Meret, però sappi che ho chiesto alla società di prendere un altro primo portiere con caratteristiche diverse. Poi li gestirò in base al tipo di partita”.

Si prosegue, il rinnovo è quindi arrivato dopo un confronto tra Pastorello e Conte in cui l’allenatore aveva chiarito che le cose dalla scorsa estate sarebbero cambiate. Di lì a poco, il Napoli acquisterà dal Torino Vanja Milinkovic-Savic per oltre venti milioni di euro: “Prima di firmare Alex sapeva questa cosa. La realtà è che lui è legatissimo alla città e alla società. Il Napoli l’ha portato fino alla Nazionale, gli ha dato grandi soddisfazioni e lui a sua volta ha dato grandi soddisfazioni ai tifosi partenopei. La sua è stata proprio una scelta di cuore, sapevamo che ci sarebbe stato da combattere per il posto. Poi ora è arrivato l’infortunio, non è disponibile, ma fin quando è stato bene l’allenatore ha dato spazio a entrambi”.