Mediaset – Buongiorno: “Contenti di aver passato il turno. Sul rigore…”

Scritto da:
Paolo Graus
-

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria ai rigori contro il Cagliari. Ecco cosa ha dichiarato:

I rigori sono sempre difficili da affrontare, siamo contenti di essere passati“.

Quanto pesava quel pallone dell’ultimo calcio di rigore? “Pesava sicuramente tanto, sono andato sul dischetto convinto senza pensarci troppo“.

Ora arriva la Juventus in campionato, quanta carica vi dà questa qualificazione ai rigori? “Ci dà sicuramente una grande carica, cercheremo di prepararla al meglio in questi giorni con il mister, dopo stasera che cercheremo di riposare“.

