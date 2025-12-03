Il Mattino – ” Napoli, si continua a lavorare per Mainoo, ma un aspetto rallenta la trattativa. Pronte 3 alternative “

Il Napoli continua a lavorare per Kobbie Mainoo. Esordisce così l’edizione odierna de il Mattino, che riporta delle interessanti novità in merito alla trattativa tra il Napoli e il Manchester United per il giovane centrocampista inglese, in rotta di collisione con il mister dei Red Devlis Amorim. Il quotidiano svela che i due club sarebbero propensi al prestito secco, ma al calciatore questa formula non fa impazzire, quindi va trovata una soluzione con lui e il suo entourage. Nel caso, si legge sul giornale, sarebbero pronte tre alternative: Magassa del West Ham, Frattesi dell’Inter e Frendrup del Genoa.