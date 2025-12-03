Il Mattino – ” Napoli, Manna a lavoro sulla fascia destra: due giocatori rivelazione della Serie A nel mirino “

L’edizione odierna de il Mattino riporta delle interessanti novità di mercato in merito al Napoli. Secondo quanto si evince dal quotidiano, il ds azzurro Giovanni Manna non sarebbe solo alla ricerca di centrocampisti, ma anche di un terzino destro. Sono due per ora i nomi segnati sul suo taccuino: Norton-Cuffy e Marco Palestra, giocatori rispettivamente del Genoa e Cagliari. Due profili molto interessanti, che fino ad adesso hanno ben figurato nel nostro campionato, attraendo l’attenzione di diversi club.

