Il Mattino – “Napoli, la cessione di Lucca non è scontata: c’entra Lukaku”

L’edizione odierna de il Mattino scrive in merito alla situazione legata a Lorenzo Lucca, attaccante arrivato quest’estate dall’Udinese che fino ad ora ha trovato poco spazio. secondo quanto si legge sul quotidiano, in realtà una sua possibile partenza a gennaio non sarebbe così scontata. Infatti, il club azzurro sta ancora aspettando il rientro di Romelu Lukaku, e bisognerà vedere in che stato di forma si troverà l’attaccante belga. Di conseguenza, Antonio Conte non vorrebbe privarsi di Lucca, per evitare di rimanere con il solo Hojlund in caso di emergenza. Bisognerà vedere come si evolverà la situazione a gennaio.