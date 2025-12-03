Il Mattino – “Infortunio Gilmour, vicinanza da parte dei suoi compagni. Ecco i tempi di recupero”

L’edizione odierna de il Mattino riporta delle novità in merito all’infortunio di Billy Gilmour, centrocampista del Napoli che lo scorso lunedì ha subito un’operazione al pube. Secondo quanto si evince dal quotidiano, lo scozzese tornerà a Napoli la prossima settimana. Diversi i messaggi di vicinanza da parte dei suoi compagni sui social e non solo, soprattutto da parte di De Bruyne e Buongiorno. Per quanto riguarda i tempi di recupero, a speranza dello staff medico è quello di far ritornare in campo il giocatore verso fine gennaio.