Gds – “Napoli, diversi centrocampisti sul taccuino di Manna: c’è anche un vecchio pallino”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta delle novità in merito al mercato del Napoli, che è alla ricerca di un centrocampista per sopperire alle assenze che hanno decimato il reparto in questione. Ecco un estratto dell’articolo, dove vengono citati i diversi nomi seguiti dal ds azzurro Giovanni Manna:

“Al Manchester United ha chiesto la disponibilità di Kobbie Mainoo, che piace e anche tanto; altrimenti, bisognerà tentare altrove, per esempio con l’Udinese per Atta che ha una valutazione già da far tremare oppure con il Genoa, per Frendrup, danese al quale può essere d’aiuto Hojlund, per spiegargli Napoli. Manna ha cominciato a sondare ovunque, anche in Olanda, all’Ajax, dove c’è Taylor.”