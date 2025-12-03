Gds – ” Lucca, che occasione contro il Cagliari! Ha bisogno di una serata da eroe “

Questa sera può essere l’occasione per Lorenzo Lucca di mettersi per bene in mostra. L’attaccante, arrivato quest’estate dall’Udinese per 35 milioni, fino ad adesso ha trovato poco spazio, e nei minuti giocati non ha ben figurato: solo 1 gol in 15 presenze. A parlarne è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, eccone un estratto:

“La speranza, semmai, è quella di rivedere brillare anche Lorenzo Lucca, che ha bisogno di una serata da eroe per potersi finalmente prendere un po’ di gloria anche in maglia azzurra. L’ex centravanti dell’Udinese ha vissuto fin qui un periodo complicato: partito come vice Lukaku, dopo l’infortunio del belga non ha saputo approfittare della situazione. E una volta arrivato Hojlund, è finito piano piano ai margini del progetto Napoli. Appena un gol in quindici presenze complessive, realizzato contro il Pisa, la squadra con cui aveva conquistato il grande calcio dopo una super stagione in Serie B. Per il resto, occasioni mancate, prestazioni spesso insufficienti e anche una espulsione per proteste nella maledetta (per gli azzurri) notte di Eindhoven. Insomma, il popolo napoletano si aspetta una reazione vera da Lucca, fin qui forse schiacciato anche dalla pressione della grande piazza.”