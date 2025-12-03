Fedele – “Dichiarazioni di Conte post Bologna da -10 in pagella! Certe cose devono rimanere nello spogliatoio”

Enrico Fedele, dirigente sportivo e opinionista televisivo, ha rilasciato delle dichiarazioni a Televomero, dove non ha risparmiato le critiche per Antonio Conte, in merito alle sue dichiarazioni post Bologna e non solo. Eccone un estratto:

“Gira una bestemmia su Vergara. Si racconta che il ragazzo sia un alter ego di Anguissa, non scherziamo perché non esiste, hanno caratteristiche molto diverse. Anguissa al momento non ha dei veri e propri sostituti nel Napoli, certe dichiarazioni di Conte sono state fatte a mio avviso per rincuorare il ragazzo, motivarlo. A proposito del tecnico, dopo Bologna meritava meno dieci in pagella. Che significa dire di non volere accompagnare il morto? Certe parole si dicono all’interno dello spogliatoio non certamente ai giornalisti.”