Cdm – “Adl, perchè non ti candidi alla presidenza della Lega Serie A? Farebbe sicuramente bene”

Nell’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno viene lanciata una proposta molto interessante: Aurelio De Laurentiis alla presidenza della Lega Serie A. Ecco un estratto dell’articolo, dove vengono spiegate le motivazioni:

“Crediamo che forse avere in mano una direzione più puramente politica del calcio e non solo quella aziendale, potrebbe far bene a lui e all’industria del pallone. Ma allora, detto senza alcun sarcasmo e zero polemiche, perché non lancia la sua campagna? (…) Si candidi. Perché una cosa è certa, è uno che sa come fare i soldi e se mettesse questo suo talento a disposizione del calcio italiano sarebbe un bene. Ha contro i poteri forti, quella ‘League’, preceduta da un cognome notissimo, che nella lega pesa come una montagna. Ma uscire dal politichese e lanciare una battaglia per la modernizzazione dell’industria calcio, potrebbe smuovere le acque”.

