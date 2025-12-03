Cannavaro – ” Adl? Un vincente, ecco il motivo. Conte è fenomenale ! “

Fabio Cannavaro, allenatore della nazionale dell’Uzbekistan, ha rilasciato delle dichiarazioni a Betsson Sport Talk dove, tra i vari argomenti trattati, l’ex giocatore non ha risparmiato gli elogi per Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Eccone un estratto:

“De Laurentiis passerà alla storia come un vincente. Non ha mai avuto paura del confronto con allenatori ingombranti come Benitez o Ancelotti. La gestione di Conte l’anno scorso è stata fenomenale, non solo dei calciatori ma di tutto l’ambiente societario. Ha ricompattato tutti. Antonio viene criticato per il non-gioco? Tatticamente non è secondo a nessuno, alla fine ciò che conta è il risultato.”