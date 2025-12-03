Biasin a TMW – “Pensavo che la ‘fuga di Conte’ fosse il preambolo di un addio, e invece…”

Fabrizio Biasin, giornalista, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com ha compiuto un’analisi in merito al recente stato di forma del Napoli e di Antonio Conte. Eccone un estratto:

“E siamo alla consueta ammenda. Faccio ammenda. Pensavo che l’ormai celebre ‘fuga di Conte’ fosse il preambolo di uno schianto e, invece, il tecnico campione d’Italia è riuscito in una cosa affatto semplice: riprendere le redini della sua squadra… allentando le briglie. Una specie di ossimoro che insieme a un indovinato cambio tattico ha portato a un’inversione di marcia visibilissima. Non è la prima volta che in presenza di un problema legato alle assenze Conte riesce a tirar fuori il coniglio dal cilindro. E se ci riesce sempre… significa solo che è bravo assai (per intenderci, questa volta ha pescato il coniglio-Neres, attualmente parecchio in palla).”