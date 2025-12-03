Atalanta-Genoa, le formazioni ufficiali. Palladino conferma quasi tutti i titolari

Sono state diramante le formazioni ufficiali di Atalanta-Genoa, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2025-26. Raffaele Palladino conferma quasi tutti i titolarissimi per la gara di Coppa, lasciando però Ademola Lookman in panchina. Più cambi invece per Daniele De Rossi che ha scelto davanti il tandem Ekhator-Carboni. Di seguito, le formazioni.
ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca. All. Palladino
GENOA (3-5-2): Siegrist; Norton-Cuffy; Otoa, Vasquez; Ellertson, Masini, Frendrup, Stanciu, Fini; Ekhator, Carboni. All. De Rossi.