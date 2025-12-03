Alvino – ” Scudetto ? Tutti dovranno vedersela con il miglior allenatore d’Italia: Conte!

Francesco Napolitano
Alvino: "Ciò che temiamo accade realmente, pazzesco!"

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Teleclub Italia, dove ha detto la sua in merito al Napoli ed Antonio Conte. Eccone un estratto:

 “La grinta dei campioni d’Italia. La grinta di chi sa che quello scudetto, vinto meritatamente appena qualche mese fa, va difeso e va fatto nel migliore dei modi, dimostrando agli avversari – alla Roma che era capolista fino a domenica sera – che siamo campioni in carica meritatamente e che se qualcuno mai volesse scurire lo scudetto dalla maglia dovrà fare i conti con il Napoli di Antonio Conte. Un allenatore, il migliore d’Italia e tra i migliori d’Europa, che vive per la vittoria ma con una differenza sostanziale: lui vuole vincere rispettando le regole.Per questo è a Napoli e non su altre panchine. E il Napoli è società capofila nel mondo per il rispetto delle regole. E con questa grinta, il Napoli resta il campione da battere.”

