Zazzaroni attacca: “Ho scoperto che gli infortuni del Napoli sono stati un colpo di fortuna”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul proprio profilo Instagram ha attaccato gli haters del Napoli e di mister Conte con un post critico in merito alla gestione del mister salentino: “Oggi ho scoperto che aver perso – tutti insieme – De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Spinazzola e Gutierrez, oltre a Meret e Lukaku, è stato quasi un colpo di fortuna perché ha dato l’opportunità di impiegare Neres e Lang e di portare sulla linea mediana Di Lorenzo e Olivera. Se Conte avesse perso a Roma nonostante sette assenti l’avrebbero sfondato. Ammazza che culo, Antonio“.