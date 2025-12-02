Tuttomercatoweb-Parma interessato ad Insigne: i dettagli

La sessione di mercato invernale si avvicina e Lorenzo Insigne potrebbe tornare in Serie A dopo la brusca interruzione della propria esperienza in Canada.

Tuttomercatoweb, in un articolo riguardante il Parma, ha riportato un interesse della società emiliana che sta monitorando lo sviluppo della trattativa tra Lazio e Insigne complice il mercato bloccato della società del presidente Lotito.

Inoltre, ci sarebbe un forte interessamento anche per un ex obiettivo azzurro, Fabio Miretti; il centrocampista ex Genoa sta trovando poco spazio nella Juve e potrebbe partire in prestito per accrescere il proprio minutaggio nella seconda parte di stagione.