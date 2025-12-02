Tempi di recupero Gilmour, tornerà solo nel 2026: le partite che salterà

Ieri Billy Gilmour si è sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere il problema pubalgia che lo aveva messo ko nelle ultime partite. Come riporta Il Corriere dello Sport, i tempi di recupero sono lunghi: si parla di due mesi si stop. Lo scozzese si rivedrà direttamente nel 2026, salterà tutto il girone di andata, la Supercoppa e le ultime partite di Champions della fase a campionato. Esclusi possibili problemi per il Mondiale, raggiunto con la sua Scozia dopo 28 anni dall’ultima partecipazione.