Sky-Anguissa potrebbe rientrare a gennaio: il punto

Frank Zambo Anguissa potrebbe rientrare prima del previsto dall’infortunio che lo ha colpito.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky, Luca Marchetti, ci sarebbe la possibilità di rivedere in campo Zambo a gennaio: “Il Napoli aspetta di capire le opportunità ed ha la ragionevole certezza che Anguissa possa rientrare entro il 15 gennaio: in quel caso, il club potrebbe valutare di non fare chissà quali interventi in entrata. Se il Napoli farà un’operazione, sarà un’operazione simile, su un under, ma va conclusa subito. Dopo i tanti soldi spesi in estate, non c’è grande disponibilità per gennaio, a meno di grosse uscite: è difficile. Mainoo piace senza dubbio, ma vanno comprese le condizioni di uscita e le tempistiche. Se il Napoli decidesse di andare su un giocatore, Mainoo sarebbe il primo nome o tra i primi della lista”.