Rocchi: “Nessun fallo di Rrahmani su Konè, decisione corretta”

Scritto da:
Nicola Penta
-
Rocchi sulle critiche agli assistenti: "Cercheremo di sbagliare meno, ma serve rispetto!"

In Roma-Napoli, un evento ha fatto lamentare i tifosi giallorossi; un presunto fallo di Rrahmani nell’azione che porta al gol decisivo di Neres.

Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi, nel corso della trasmissione Open Var ha condiviso pienamente la scelta dell’arbitro Massa di non intervenire e convalidare il gol dei partenopei: “A primo impatto ho detto anche io più fallo che palla. Bisogna fare i complimenti a Massa, la decisione è corretta. Al VAR lavorano benissimo e con tranquillità, non si fanno trascinare dall’emotività e valutano l’episodio. E’ corretto il silent check, un intervento sarebbe stato completamente errato. Aggiungo: se viene concesso un rigore così lo togliamo con il VAR. Bravi perché hanno lavorato bene. Non c’è imprudenza, ci fosse a quel punto sarebbe fallo e giallo. Qui la qualità decisionale fa la differenza. In questa partita tanta qualità dell’arbitro e aggiungo anche dei calciatori, mi è piaciuto molto questo tipo di approccio”.

Articolo precedenteJuventus, un titolare esce per infortunio! Ecco di chi si tratta
Articolo successivoSSC Napoli, il report dell’allenamento in vista della gara con il Cagliari

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE