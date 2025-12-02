Modugno: “Il Napoli è sempre più il Napoli di Conte”

Il giornalista di Sky, Francesco Modugno, ospite della trasmissione “Il Bello del Calcio” ha commentato la vittoria del Napoli contro la Roma nel posticipo del campionato di Serie A: “La squadra esprime i valori che sono dei giocatori ma anche le idee del tecnico. E’ troppo facile dire ‘è la squadra di Conte’ quando le cose vanno bene e non lo è quando le cose vanno male. Per me non c’era un conflitto, ma c’era la fatica di una squadra ad andare dietro all’allenatore, non per mancanze di volontà ma per una questione fisiologica. Ora pensate che con quest’atteggiamento il Napoli farebbe prestazioni diverse giocando a quattro? Per me no, è una questione di spirito. Questa squadra nella sofferenza e nelle difficoltà ha trovato una visione comune. Il Napoli ha fatto la prima prestazione seria del nuovo corso la fa con l’Atalanta, ha reagito dopo la sosta dove Conte non c’era.

Neres ha gamba ed anche entusiasmo, Hojlund è ancora un pò sporco nel dare la palla, rispetto a Lukaku. In questo campionato puoi finire primo ma anche quinto, la classifica è corta e puoi finire cosi, in Champions puoi fare un bel cammino ma non puoi pensare di arrivare lassù. Questa è una stagione dove anche la Coppa Italia ed anche la supercoppa contano e non si deve snobbare”.