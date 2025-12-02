Massiccio turnover domani contro il Cagliari in Coppa: possibilità per Ambrosino e Vergara dal 1′

Domani sera il Napoli sarà impegnato negli ottavi di Coppa Italia al Maradona contro il Cagliari. Come riporta Il Corriere dello Sport, è previsto un massiccio turnover per dare riposo ai titolari in vista della Juventus. In difesa, causa squalifica di Marianucci, si ruoterà di meno. Toccherà a Juan Jesus affiancato da due tra Beukema, Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo i due quinti dovrebbero essere Mazzocchi e il rientrante Spinazzola con al centro Elmas e Vergara. Attacco inedito formato da Politano, Lucca e Ambrosino.