Marino: “Ero ottimista sulla vittoria del Napoli, finalmente è una squadra”

Pierpaolo Marino, ex dg del Napoli, nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio” ha analizzato la vittoria del Napoli sul campo della Roma, in uno scontro al vertice già adesso importante: “La settimana scorsa avevo detto di essere ottimista per Roma-Napoli, la mattina dopo mi viene a prendere Franco e appena entro in auto mi dice ma che vuol dire sono ottimista, io gli ho detto che il Napoli vinceva. Il problema non era nei rapporti tra Conte e società, ma tra i giocatori. Oggi i giocatori sono diventati un corpo unico, mettono cuore e gamba e sfido a dire che qualcuno non credeva nella vittoria.

Nello spogliatoio del Napoli c’erano giocatori scontenti mentre ora ci sono giocatori che non giocavano, penso a Beukema e Lang che prima non partecipavano. Anche Neres ora gioca di più, il Napoli si è trasformato ed ora finalmente è squadra. Politano era stanco e la squadra è diventata prevedibile, invece Neres è una scheggia impazzita che aiuta anche Hojlund.

Nel cambiamento della squadra, Neres è quello che si è valorizzato di più e ha valorizzato anche altri, ieri Hojlund sembrava Lukaku, oltre all’assist conquistava falli ed ha avuto un grande atteggiamento, sia grazie a Neres ma anche grazie a Lang. Entrambi danno profondità“.