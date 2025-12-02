Juventus, un top recupera per il Napoli? Le ultime

Matteo Iannone
SEPTEMBER 2023, Luciano Spalletti, fonte foto www.calciomercato.com

Domenica sera Luciano Spalletti tornerà per la prima volta al Maradona dopo la vittoria dello Scudetto nel 2023, e lo farà sulla panchina della Juventus. Per la gara contro la sua ex squadra, dovrà fare a meno di Dusan Vlahovic che resterà fuori per 3/4 mesi.

Oltre all’ex Fiorentina, Spalletti non avrà a disposizione neanche Rugani, che rientrerà a fine dicembre. Un top però, potrebbe recuperare e andare in panchina.

Si tratta di Gleison Bremer, il brasiliano è fermo dal 27 settembre. Se non dovesse riuscire a recuperare in tempo per la gara con il Napoli, potrebbe tornare disponibile a metà dicembre.

