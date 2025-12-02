Juventus, un top recupera per il Napoli? Le ultime

Domenica sera Luciano Spalletti tornerà per la prima volta al Maradona dopo la vittoria dello Scudetto nel 2023, e lo farà sulla panchina della Juventus. Per la gara contro la sua ex squadra, dovrà fare a meno di Dusan Vlahovic che resterà fuori per 3/4 mesi.
Oltre all’ex Fiorentina, Spalletti non avrà a disposizione neanche Rugani, che rientrerà a fine dicembre. Un top però, potrebbe recuperare e andare in panchina.
Si tratta di Gleison Bremer, il brasiliano è fermo dal 27 settembre. Se non dovesse riuscire a recuperare in tempo per la gara con il Napoli, potrebbe tornare disponibile a metà dicembre.