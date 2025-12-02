Gran Galà, McTominay sul premio: “Per sempre grato alla mia famiglia e ad ogni singolo membro del Napoli”

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, è stato nominato miglior giocatore della stagione 2024/25 dal Gran Galà Del Calcio nella serata di ieri sera. Quest’oggi, l’ex United, ha voluto ringraziare tutti con un post sul suo profilo Instagram. Ecco le sue parole:

“Per sempre grato alla mia famiglia, ai tifosi, agli allenatori, ai compagni di squadra e ad ogni singolo membro dello staff del Napoli. L’aiuto e l’amore di tutti lassù sono ciò che mi rende così grato e fortunato di essere vicino a persone così fantastiche mentre realizzo tutti i nostri sogni della scorsa stagione.

Forza Napoli Sempre. Grazie mille a tutti”.