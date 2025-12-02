Come sta andando Ngonge? Non bene e riscatto lontano per il Torino: i numeri

Non è un momento facile per Cyril Ngonge al Torino, nonostante l’infortunio di Simeone che avrebbe potuto dargli più spazio. Come riporta Tuttosport, il suo inizio di stagione è stato sottotono, successivamente ha mostrato qualche segnale di ripresa, per poi calare nuovamente. Il suo apporto al Torino è stato quasi nullo come dimostrano i numeri fin qui: 1 gol e 1 assist in 12 partite. Problema che si riflette anche sul Napoli, che contava sul riscatto del giocatore da parte dei granata. Ad oggi la possibilità che Ngonge venga riscattato dal Torino per i 16 milioni pattuiti in estate pare molto improbabile.