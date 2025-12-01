Trevisani elogia il Napoli – ” Partita super degli azzurri! Neres migliore in campo “

Riccardo Trevisani, giornalista, nelle sue consuete pagelle per Fantacalcio.it, ha espresso la sua opinione in merito alla vittoria del Napoli di ieri sera contro la Roma. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Una grande vittoria quella del Napoli all’Olimpico contro la Roma, partita super della formazione di Antonio Conte. Roma che ancora una volta soffre i big match. Il Napoli si impone 1-0 grazie al gol di Super Neres, migliore in campo della partita. Premiato anche dalle tifoserie, premiato anche dalle pagelle, con un gran bel 7, perché decisivo in occasione del gol e perché gioca un primo tempo superlativo.Gioca molto bene anche Milinkovic Savic perché si vede poco, perché deve fare solo uscite e gioca con i piedi, ma nell’unico tiro in porta che gli arriva riesce a metterci una pezza sopra a Baldanzi e a portare a casa un ottimo 6 e mezzo. Della Roma, male in tanti, il peggiore Cristante, 5 e anche ammonito. Sbaglia tanti passaggi semplici, evidentemente in un momento di appannamento. Uno dei giocatori più importanti della Roma che in Roma-Napoli ha completamente sbagliato partita.”