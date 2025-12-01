Stramaccioni a Stile Tv – ” Conte ha una qualità clamorosa, il suo Napoli trova soluzioni anche nelle difficoltà! “

Andrea Stramaccioni, allenatore e commento tecnico per Dazn, ha rilasciato un’intervista a Stile Tv, per dire la sua in merito alla vittoria del Napoli per 1-0 contro la Roma. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Ancora una volta Conte nella gestione ha dimostrato come nel calcio l’abilità di trasformare delle situazioni sfavorevoli quali gli infortuni del Napoli che è stato falcidiato nella prima parte di campionato può portare punti decisivi. E questo è successo anche l’anno scorso, nel periodo in cui il Napoli aveva perso Kvara e Conte si inventò una nuova squadra. Adesso, Conte ha messo al Napoli un abito provvisorio perchè a breve rientreranno gli infortunati, ma questa abilità di cambiare pelle alla squadra è un valore aggiunto di Conte clamorosa. Ieri il Napoli è andato nella casa della squadra con il miglior possesso palla e nel primo tempo l’ha messa in difficoltà con le sue stesse armi, con la pressione uno contro uno ed il possesso palla e questo è merito dei giocatori, ma soprattutto di chi ha disegnato la partita. Sicuramente la Roma ha lamentato un po’ di fatica per il giovedì europeo, alcuni non erano in perfette condizioni, ma questo non toglie nulla alla tipologia di partita. Nella settimana post Bologna se ne sono dette di ogni, ma lo spogliatoio del Napoli è sano, fatto di ragazzi motivati. Probabilmente c’era bisogno di una scossa e ricordiamoci che Bologna e Como sono ottime squadre e si inseriranno fino all’ultimo. Dopo quella partita, ho volato con la Nazionale per la Rai e c’era il gruppo giocatori Napoli e i ragazzi erano carichi e tranquilli. Si vedeva che il mister aveva toccato le corde giuste e questo modo di giocare ti esalta perchè su 10 duelli non so quanti ne ha vinti il Napoli, ma sicuramente tanti e il duello è il modo migliore per il giocatore di dare una risposta. Il Napoli ha 3 difensori centrali davvero forti e alla base della difficoltà della Roma di costruire palle gol c’è una grandissima prestazione difensiva del Napoli”.