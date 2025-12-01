Repubblica – ” Eccellente prova del Napoli: meritava di vincere con più gol “

L’edizione odierna de la Repubblica non risparmia gli elogi per il Napoli e per Antonio Conte, usciti vittoriosi per 1-0 contro la Roma. Ecco un estratto dell’articolo:

“Eccellente la prova della squadra di Antonio Conte, che avrebbe meritato di chiudere la gara con uno scarto maggiore. Gli azzurri raggiungono il Milan e domenica aspettano la Juve al Maradona. Il Napoli si era avventurato nella bolgia dell’Olimpico per misurarsi con una difficile missione: trasformare in una prova di definitivo rilancio i due indizi delle vittorie conquistate contro Atalanta e Qarabag. Anche per questo Conte ha puntato sulla continuità e confermato in blocco la stessa formazione titolare, sacrificando inizialmente Politano a beneficio di Neres e Lang”.