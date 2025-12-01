Napoli, il report dell’allenamento in vista del match di Coppa Italia contro il Cagliari

Il Napoli non si ferma. Infatti, dopo la vittoria di ieri sera contro la Roma, gli azzurri hanno subito svolto una seduta di allenamento in vista del prossimo match di Coppa Italia contro il Cagliari, in programma mercoledì 3 dicembre alle ore 18:00. Ecco il report dell’allenamento:

“SSC Napoli Training Center – Dopo la vittoria dell’Olimpico, gli azzurri iniziano gli allenamenti in vista della prossima gara di Coppa Italia contro il Cagliari, mercoledì alle 18:00 allo stadio Maradona. Coloro che ieri sono scesi in campo dal primo minuto hanno svolto un lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico-tattica.”