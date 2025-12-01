Napoli, adesso c’è da sfatare il tabù Coppa Italia

Mercoledì 3 dicembre, ore 18:00, si giocherà Napoli Cagliari, sfida valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Gli azzurri sono chiamati a sfatare un tabù che incomincia ad essere pesante: è infatti dalla stagione 2020-21 che gli azzurri non riescono a superare gli ottavi di questa competizione. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta in semifinale, nelle stagioni successive il Napoli è rispettivamente uscito contro la Fiorentina (2-5), Cremonese nell’anno dello Scudetto ai calci di rigore, contro il Frosinone in quel clamoroso 0-4 difficile da dimenticare e la scorsa stagione contro la Lazio, risultato finale di 3-1 per i biancocelesti con tripletta di Noslin. Tutte sconfitte diverse, segnate sicuramente dal turnover massiccio, ma che incominciano ad avere un peso: la Coppa Italia non deve essere una competizione da snobbare. Antonio Conte dovrà sicuramente far rotare la squadra mercoledì, ma l’atteggiamento deve essere quello giusto sin da subito, a prescindere da chi scenderà in campo, perchè uscire per quinta volta di fila al primo scoglio della competizione farebbe sicuramente male, male all’orgoglio di questi ragazzi, perchè hanno bisogno di continuare sulla strada intrapresa dalla partita contro l’Atalanta. Vincere aiuta a vincere, e la Coppa Italia diventa un bel banco di prova per tutti, soprattutto per chi non ha occasione di scendere spesso in campo.