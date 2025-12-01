Juventus, che guaio! L’infortunio di Vlahovic è serio, tempi di recupero lunghissimi

Sport Mediaset ha riportato poco fa gli ultimi aggiornamenti in merito all’infortunio di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus uscito anzitempo nell’ultima partita dei bianconeri, contro il Cagliari, per un problema muscolare che sembra essere molto serio:

“La sentenza definitiva è attesa in giornata, quella che stabilirà a tutti gli effetti l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. La parola alla risonanza magnetica ma l’ecografia effettuata nella giornata di domenica ha già detto “lesione muscolare all’adduttore della coscia sinistra”. E dunque per Dusan Vlahovic, dopo l’infortunio rimediato sabato nella gara contro il Cagliari, si prospetta uno stop di almeno due mesi, con la Juve e Spalletti che lo perderanno per quattordici partite tra campionato, Champions e Coppa Italia – già a partire da quella di martedì sera contro l’Udinese valida per gli ottavi di finale – e lo ritroveranno nel 2026. Niente big match contro il Napoli e la Roma e un ritorno in campo che si potrebbe fissare per la trasferta di Parma di inizio febbraio”.